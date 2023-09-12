الغربان تتخلى عن الأصدقاء وتبقى مع العائلة!

ويقول الباحثون في الدراسة المنشورة بمجلة نيتشر كوميونيكيشنز إنّ للغربان حساً استراتيجياً متميزاً؛ إذ تتعلم بسرعة كيفية قضاء الوقت مع أعضاء مجموعتها الخاصة وتتخلص من «الأصدقاء» القدامى من المجموعة الأخرى لتحصل على أفضل فرص الغذاء.

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