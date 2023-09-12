الغربان تتخلى عن الأصدقاء وتبقى مع العائلة!

الغربان تتخلى عن الأصدقاء وتبقى مع العائلة!
التاريخ
9/12/2023 3:06:44 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعتي إكستر وبريستول، أن الغربان البرية تكتسب أصدقاء جدداً بسهولة، في حين تستغني عن أصدقائها القدامى مقابل الحصول على المزيد من الطعام، كما أنها أيضاً، تتمسك بعائلتها.
ويقول الباحثون في الدراسة المنشورة بمجلة نيتشر كوميونيكيشنز إنّ للغربان حساً استراتيجياً متميزاً؛ إذ تتعلم بسرعة كيفية قضاء الوقت مع أعضاء مجموعتها الخاصة وتتخلص من «الأصدقاء» القدامى من المجموعة الأخرى لتحصل على أفضل فرص الغذاء.
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