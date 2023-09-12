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الغربان تتخلى عن الأصدقاء وتبقى مع العائلة!

9/12/2023 3:06:44 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعتي إكستر وبريستول، أن الغربان البرية تكتسب أصدقاء جدداً بسهولة، في حين تستغني عن أصدقائها القدامى مقابل الحصول على المزيد من الطعام، كما أنها أيضاً، تتمسك بعائلتها.


ويقول الباحثون في الدراسة المنشورة بمجلة نيتشر كوميونيكيشنز إنّ للغربان حساً استراتيجياً متميزاً؛ إذ تتعلم بسرعة كيفية قضاء الوقت مع أعضاء مجموعتها الخاصة وتتخلص من «الأصدقاء» القدامى من المجموعة الأخرى لتحصل على أفضل فرص الغذاء.

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