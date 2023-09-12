لتناول الشاي يومياً .. 11 فائدة و5 آثار سلبية

تقول ديبيكا غاياسوال، استشارية التغذية في مستشفيات الأمومة في بنغالورو بالهند، إن الفوائد الصحية لشرب الشاي تشمل ما يلي:





1. مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مضادات أكسدة، مثل الكاتيكين والفلافونويد، التي تلعب دورا حيويا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وتحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ودعم الصحة العامة عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.





2. تحسين الهضم

تشتهر أنواع شاي الأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج بفوائدها الهضمية، حيث يمكن أن تخفف من أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغثيان.





3. تعزيز الاسترخاء

يعزز الحمض الأميني ل-ثيانين، الذي يتوافر في الشاي، الاسترخاء واليقظة الذهنية دون التسبب في النعاس، ما يجعله مشروبًا مهدئًا.





4. صحة القلب

يحتوي الشاي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة ترتبط بفوائد صحية محتملة للقلب والأوعية الدموية، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.





5. إنقاص الوزن

تساعد بعض المركبات الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين والكافيين، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في جهود إنقاص الوزن.





6. تعزيز اليقظة العقلية

يحتوي الشاي على مادة الكافيين بكميات صغيرة يمكن أن تعزز اليقظة وتُحسن التركيز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نشاطهم الذهني طوال اليوم.





7. تقليل التوتر

تساعد عملية تخمير الشاي واحتسائه في الحصول على تأثير مهدئ يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق.





8. تحسين صحة الفم

يحتوي الشاي على الفلورايد والعفص، وهما مفيدان لصحة الفم، بشرط عدم الإفراط في السكر أو المواد المضافة.





9. ترطيب الجسم

يساهم الشاي في تناول السوائل يوميًا، ويدعم الترطيب مع تقديم بديل لذيذ للمشروبات غير المفيدة صحيًا.





10. مفيد للمناعة

إن الشاي، وخاصة شاي الأعشاب، يمكن أن يوفر فوائد تعزيز المناعة عن طريق تقوية دفاعات الجسم.





11. تحسين صحة الجلد

يمكن للمحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الشاي أن يعزز صحة البشرة. تساعد المركبات الموجودة في الشاي على حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.





5 آثار جانبية لشرب الشاي

تضيف دكتورة غاياسوال قائلة إن هناك 5 آثار جانبية لشرب الشاي يومياً وبكميات زائدة، كما يلي:





1. حساسية الكافيين

يمكن أن يؤدي محتوى الكافيين المعتدل في الشاي إلى الأرق وخفقان القلب واضطراب أنماط النوم لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية للمنشطات.





2. تفاعل التانين

يمكن أن يعيق التانين أو العفص، المسؤول عن النكهة اللاذعة للشاي، امتصاص المعادن مثل الحديد والكالسيوم، ما يؤكد أهمية التغذية المتوازنة وعدم الإفراط في تناول الشاي.





3. حساسية المعدة

كما يمكن يؤدي الإفراط في تناول الشاي، خاصة على معدة فارغة، إلى إزعاج المعدة أو ارتجاع الحمض لدى البعض.





4. تلطيخ الأسنان

يمكن للأصباغ الطبيعية الموجودة في الشاي أن تؤثر على لون الأسنان تدريجياً مع مرور الوقت، مما يستلزم العناية بالأسنان والاهتمام للحفاظ على ابتسامة مشرقة.





5. اعتبارات صحة العظام

يُنصح شاربي الشاي بالتأكد من تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لأن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يؤثر على امتصاص الكالسيوم.





الشاي مع الحليب

يمكن أن يكون الشاي مع الحليب خيارًا صحيًا بالنسبة للبعض. يضيف الحليب الكالسيوم والبروتين، ما يساعد في الحفاظ على عظام قوية وفقدان الوزن وزيادة كتلة العضلات. لكن يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الحليب إلى تقليل فوائد الشاي المضادة للأكسدة، ما قد يعيق الفوائد الصحية الأساسية لشرب الشاي. وبصرف النظر عن إضافة الحليب، فإنه يجب التأكد من عدم إضافة كمية زائدة من السكر إلى الشاي بالحليب، لأن السكر الزائد يمكن أن يجعل الشاي غير صحي. وبالتالي، فإن الاعتدال هو المفتاح لمشروب متوازن وصحي.



