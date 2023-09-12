تبنت المفوضية الأوروبية قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين والتي تعتبر أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة حتى تاريخه. وسيمكّن نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» المواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات الشنغن في الكويت بما في ذلك الذين يسافرون لدول الشنغن لأول مرة بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط ان تسمح صلاحية جواز السفر بذلك.

وطبقا لنظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» الذي تم اعتماده بالنسبة للكويت، يمكن للمواطنين الكويتيين الآن أن يحصلوا على تأشيرات الشنغن طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة 5 سنوات وفي حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، وسيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر علما أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين على تلك التأشيرات التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول الشنغن.

ويعكس القرار الاعتقاد الراسخ للاتحاد الأوروبي بأن الكويت هي شريك مهم للاتحاد، كما أن هذا القرار يأتي في سياق الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج والتي تشمل علاقات الاتحاد الأوروبي بالكويت. خاصة أن أحد دعائم استراتيجية الاتحاد الأوروبي تلك هي تسهيل التواصل بين الشعوب، حيث إن اعتماد نظام التأشيرات الجديد «كاسكايد» للكويت يسهم في تعزيز العلاقات بين الكويتيين والأوروبيين.

يذكر ان منطقة الشنغن تتكون من 27 بلدا أوروبيا منها 23 بلدا من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي بلجيكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، أستونيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هنغاريا، مالطا، هولندا، النمسا، پولندا، البرتغال، سلوڤينيا، سلوڤاكيا، فنلندا، السويد بالإضافة الى 4 بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي وهي ايسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.