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صاحب السمو يعود إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الإيطالية بعد زيارة خاصة

9/12/2023 3:05:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

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