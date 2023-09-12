وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

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