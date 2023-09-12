«كانتري غاردن» تنجو من التعثر.. والسهم يقفز 6%

ارتفعت أسهم «كانتري غاردن هولدينغز» بعدما ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة حصلت على موافقة الدائنين لتمديد سداد ست شرائح من السندات المقومة باليوان لمدة ثلاث سنوات.

وارتفعت أسهم شركة البناء 5.8% خلال التداولات في هونغ كونغ، بعد تقرير «رويترز»، الذي نقل المعلومات عن مصدرين مطلعين على الأمر، دون تحديد السندات التي جرى تمديد فترة سدادها.

على صعيد متصل، ظلت سندات الشركة الدولارية تتحرك حول مستويات شديدة الإعسار في نطاق 9 إلى 13 سنتاً تقريباً.

وطالبت أكبر شركة بناء صينية سابقاً بتمديد فترة سداد القيمة الأصلية لثمانية سندات لمدة ثلاث سنوات، بعد أيام فقط من تجنب التخلف عن سداد سندات دولارية في اللحظة الأخيرة.



وبدأ حملة السندات المقومة باليوان التصويت في 7 سبتمبر وكان من المقرر انتهاؤه بحلول الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بكين يوم 11 سبتمبر.

ويبلغ إجمالي القيمة الأصلية للسندات مستحقة السداد 10.8 مليارات يوان (1.5 مليار دولار). وتعتبر السندات التي جرى تأجيل التصويت بشأنها حتى وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أوراقاً مالية مستحقة السداد في أكتوبر، وأصدرتها الشركة باسم وحدة «غوانغدونغ جاينت ليب كونستراكشن»، إضافة إلى شريحة أخرى أصدرتها شركة «كانتري غاردن ريال إستيت» والتي يمكن إعادة بيعها إلى الشركة المصدرة في نوفمبر.

إحدى الأوراق المالية التي كانت محور التركيز الرئيسي لم تكن من بين هاتين الشريحتين: وهي عبارة عن سند بقيمة 1.435 مليار يوان مع خيار البيع في 14 سبتمبر. وإذا ما حصلت شركة «كانتري غاردن» على الموافقة لتمديد موعد سداد تلك السندات؛ ستتجنب خطر مطالبة حامليها بالسداد المبكر يوم الخميس.

وتركت الشركة سداد دفعات أصغر بكثير حتى المواعيد المقررة الأخيرة، بما في ذلك الفوائد المجمعة البالغة 22.5 مليون دولار التي دفعتها في الساعات الأخيرة من فترات السماح المنتهية في 5-6 سبتمبر.

وتجنبت الشركة حتى الآن شبح التخلف عن السداد، لكنها لا تزال متعثرة حسب قولها، بعدما سجلت خسارة قياسية في النصف الأول بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

مع ذلك، فإن الشركة، التي أصبحت الآن سادس أكبر مطور في الصين بعد تراجع المبيعات، لا تزال مطالبة بسداد نحو ملياري دولار من السندات المقومة بعملات مختلفة مستحقة خلال الفترة المتبقية من 2023. ويمكن أن يؤثر أي إخفاق في السداد على سوق الإسكان في الصين بشكل أكبر من التخلف التاريخي في أواخر عام 2021 من جانب «تشاينا إيفرغراند غروب» (China Evergrande Group)، كون شركة البناء لديها أربعة أضعاف عدد المشاريع.

جدير بالذكر، أن السندات التي دخلت في خطة تمديد موعد السداد قيد التصويت شملت سبع شرائح سندات صادرة عن وحدة «كانتري غاردن ريال إستيت»، وشريحة ثامنة صادرة عن وحدة «جاينت لييب».