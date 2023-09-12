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تفاؤل أوبك يقفز بأسعار النفط في ظل شح الإمدادات

9/12/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات شح المعروض وتفاؤل أوبك حيال متانة الاقتصادات الكبرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.16 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 91.80 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.35 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 88.64 دولاراً للبرميل.

وتجاوز برنت 90 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم أويل) إن ثمة شكوكاً طفيفة في أن قطاع النفط سيشهد تزايد احتمال تضخم أسعار النفط، مستنداً إلى أساسيات العرض والطلب.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها المتفائلة حيال نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بواقع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، مقارنة بنموه 2.44 مليون برميل يومياً في 2023. ولم تتغير توقعاتها للعامين عن الشهر الماضي.

وفي ليبيا، أدى إعصار هائل إلى أن تغلق الدولة العضو بأوبك أربعة موانئ لتصدير النفط في شرق البلاد يوم السبت.

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