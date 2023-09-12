سهم أوراكل يهوي 13% بسبب إيرادات وتوجهات مخيبة للآمال

سهم أوراكل يهوي 13% بسبب إيرادات وتوجهات مخيبة للآمال
التاريخ
9/12/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
هوى سهم أوراكل بنسبة 13٪ بعد نشر الشركة إيرادات وتوجيهات أقل من المتوقع.
وأعلنت شركة البرمجيات عن إيرادات بقيمة 12.45 مليار دولار، أي أقل من 12.47 مليار دولار التي توقعها المحللون.
كما أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قدرها 1.19 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.15 دولار توقعها المحللون.
وارتفعت أرباح الشركة بنحو 60% في الربع الأول المالي للشركة المنتهي في أغسطس إلى 2.4 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنحو 9%.
فيما يتعلق بالتوجيهات، دعت «أوراكل» إلى صافي دخل معدل قدره 1.30 دولار إلى 1.34 دولار للسهم ونمو الإيرادات بنسبة 5% إلى 7% في الربع المالي الثاني.
بينما كانت توقعات المحللين عند 1.33 دولار من الأرباح المعدلة للسهم الواحد ونمو الإيرادات 8% إلى 13.28 مليار دولار.
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