سهم أوراكل يهوي 13% بسبب إيرادات وتوجهات مخيبة للآمال

هوى سهم أوراكل بنسبة 13٪ بعد نشر الشركة إيرادات وتوجيهات أقل من المتوقع.

وأعلنت شركة البرمجيات عن إيرادات بقيمة 12.45 مليار دولار، أي أقل من 12.47 مليار دولار التي توقعها المحللون.



كما أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قدرها 1.19 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.15 دولار توقعها المحللون.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 60% في الربع الأول المالي للشركة المنتهي في أغسطس إلى 2.4 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنحو 9%.



فيما يتعلق بالتوجيهات، دعت «أوراكل» إلى صافي دخل معدل قدره 1.30 دولار إلى 1.34 دولار للسهم ونمو الإيرادات بنسبة 5% إلى 7% في الربع المالي الثاني.

بينما كانت توقعات المحللين عند 1.33 دولار من الأرباح المعدلة للسهم الواحد ونمو الإيرادات 8% إلى 13.28 مليار دولار.