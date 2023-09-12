القيمة السوقية لشركة وارن بافيت تلامس 800 مليار دولار
التاريخ
9/12/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تلامس القيمة السوقية شركة Berkshire Hathaway التي يديرها الملياردير الأمريكي وارن بافيت حاجز 800 مليار دولار متجاوزة الرقم الذي سجلته الأعلى في مارس 2022.
وارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات اليوم 0.79 % عند 555.400 دولاراً، بعدما تم تداولات أمس الاثنين عند أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تواصل المجموعة الاستثمارية التفوق على نفسها.
وأغلق الشركة من الفئة «أ» عند 555,309 دولارات، وأغلق سهم الفئة «ب» عند 365.52 دولاراً أمس الاثنين.
وبناءً على تلك الارتفاعات القياسية في فئتي الأسهم، قفزت القيمة السوقية للشركة إلى 797 مليار دولار.
ووفقاً لتلك الارتفاعات، فإنها تعني أن بافيت أشرف على تحقيق مكاسب تزيد على 4,300,000 % في قيمة أسهم Berkshire من الفئة «أ» منذ أن أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 1965.
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