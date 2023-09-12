القيمة السوقية لشركة وارن بافيت تلامس 800 مليار دولار

تلامس القيمة السوقية شركة ‏Berkshire Hathaway‏ التي يديرها الملياردير الأمريكي ‏وارن بافيت حاجز 800 مليار دولار متجاوزة الرقم الذي سجلته الأعلى في مارس 2022.

وارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات اليوم 0.79 % عند 555.400 دولاراً، بعدما تم تداولات أمس الاثنين عند أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تواصل ‏المجموعة الاستثمارية التفوق على نفسها. ‏

وأغلق الشركة من الفئة «أ» عند 555,309 دولارات، وأغلق سهم الفئة ‏‏«ب» عند 365.52 دولاراً أمس الاثنين.

وبناءً على تلك الارتفاعات القياسية في فئتي الأسهم، قفزت القيمة السوقية للشركة ‏إلى 797 مليار دولار.

ووفقاً لتلك الارتفاعات، فإنها تعني أن بافيت أشرف على تحقيق مكاسب تزيد على ‏‏4,300,000 % في قيمة أسهم ‏Berkshire ‏ من الفئة «أ» منذ أن أصبح الرئيس ‏التنفيذي للشركة في عام 1965.‏