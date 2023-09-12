ساعة أبل الجديدة دون لمس الشاشة.. أحدث المنتجات





كشفت شركة أبل، خلال حفل الشركة السنوي في كوبرتينو، كاليفورنيا، عن ساعة أبل «Apple Watch» الجديدة أولترا 2 المزودة بشريحة أقوى.

ويمكن لمستخدمي Apple Watch الآن استخدام إصبعي السبابة والإبهام للتفاعل مع Apple Watch الخاصة بهم من دون لمس الشاشة مباشرة. كل ما عليهم فعله هو النقر بإصبعي السبابة والإبهام معاً للتفاعل مع ساعتهم، ما يسمح لهم بتجربة المستخدم بيد واحدة.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة أبل إنها مدعومة بمستشعر القلب والجيروسكوب، إلى جانب خوارزمية التعلم الآلي لتتبع التغيرات في تدفق الدم.

أخُتُبريت الساعة في كافة البيئات من الوديان السحيقة إلى أعلى قمم الجبال الشاهقة.

وتعمل لمدة 36 ساعة متواصلة بعد شحن البطارية في أدنى أوضاع الطاقة و72 ساعة في أعلى أوضاعها.

في هذا الخريف، يستطيع عملاء "ابل" شراء أي ساعة ذكية صديقة للبيئة.

وقال تيم كوك، أحب الساعة الذكية أولترا 2وسيريس 9.