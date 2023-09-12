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انخفاض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

9/12/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1912.39 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ 25 أغسطس، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1935.10 دولارا للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك (بعض) عمليات الشراء الآمنة في الذهب".

ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة غدا الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة في أغسطس مقابل 0.2 بالمئة في الشهر السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.07 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 910.82 دولارات، وتقدم البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1236.17 دولارا.

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