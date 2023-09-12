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وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا

9/12/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل فريق دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث والانقاذ اليوم الى مدينة مطار بنغازي في دولة ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا.

وباشر فريق الامارات للبحث والانقاذ مهامه فور وصوله والذي يضم 34 فرداً مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه.

ويصنف فريق الإمارات للبحث والانقاذ من فئة "الثقيل" وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والاتقاذ إقليمياً ودولياً وفق المتطلبات والمعايير والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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