وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا

وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا
التاريخ
9/12/2023 3:00:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وصل فريق دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث والانقاذ اليوم الى مدينة مطار بنغازي في دولة ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا.
وباشر فريق الامارات للبحث والانقاذ مهامه فور وصوله والذي يضم 34 فرداً مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه.
ويصنف فريق الإمارات للبحث والانقاذ من فئة "الثقيل" وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والاتقاذ إقليمياً ودولياً وفق المتطلبات والمعايير والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
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