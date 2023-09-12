أطلقت أبل هاتف أيفون 15 وأيفون 15 برو بنفس الأسعار دون تغيير ما بين 799 دولاراً و899 دولاراً على التوالي.

وخلال الحفل أطلق الجمهور أكبر هتاف له حتى الآن عندما أعلنت شركة أبل عن شحن USB-C وسماعات Airpods السلكية للجيل التالي من iPhone 15. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين إنه سيتم أيضاً تحديث الجيل الثاني من Airpods Pro لـ USB-C.

وقال أحد مقدمي برامج أبل: «أصبح USB-C معياراً مقبولاً عالمياً، لذلك نحن نقدمه إلى iPhone». كان هذا أكبر هتاف في الصباح في كوبرتينو.



ستصبح شريحة A16 Bionic الحالية من أبل الآن قياسية في iPhone 15 الأساسي ويعد 75 % من محتوى أيفون 15 مصنوعاً من ألمنيوم مُعاد تدويره.

والكاميرا الواحدة في الجهاز تعطي صورة بدرجة 24 ميجا بيكسل.

وتم تزويد الجهاز بخاصية «2x teleephoto» تجعل الجهاز كما لو كان مزوداً بثلاث كاميرات، تلتقط أدق تفاصيل الألوان في الصورة كدرجة لون الشعر أو البشرة.

ويستخدم أيفون 15 تقنيات اتصال لا سلكي متقدمة لتسهيل أنشطة الحياة اليومية.

وأعلنت شركة أبل أن iPhone 15 سيكون قادراً على الاتصال بالمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية.

وهذا يعني أن المستخدمين الذين ليس لديهم خدمة خلوية ويحتاجون إلى المساعدة على الطريق سيظلون قادرين على الحصول عليها. وستكون الخدمة مجانية لمستخدمي iPhone 15 لمدة عامين.

ويتمتع أيفون بخاصة «عزل الصوت» لترشيح الأصوات غير المرغوبة بها في الخلفية عند الاتصال.

وأكدت الشركة أنها استخدمت في تصميم هيكل أيفون 15 برو مزيجاً من التيتينيوم والألمنيوم، وهو نفسه المزيج المستخدم في تصنيع هياكل المركبات الفضائية المتوجهة إلى المريخ.

وسيأتي هاتف iPhone 15 Pro المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي. يروّج المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضاً على قوة التيتانيوم، ومقارنته بالسبائك المستخدمة في مركبة المريخ الجوالة.