ليبيا .. ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 5200 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة شرقي ليبيا إلى 5200 قتيل، وفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء.

وقال طارق الخراز المتحدث باسم الوزارة

إن عمال الإنقاذ لا يزالون يباشرون انتشال جثث الضحايا الناتجة عن الفيضانات.

وتابع الخراز أن ربع المدينة تدمر أو جرف غلى داخل البحر.

وتعتبر درنة هي أكثر مدينة تضررت من الفيضانات التي أعقبت العصفة التي ضربت شرقي ليبيا. وانهار سدان خلال العاصفة.

وقال تامر رمضان، مدير مكتب ليبيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن نحو 10 آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة شرقي ليبيا الناجمة عن العاصفة دانيال التي ضربت البلاد أول أمس الأحد.

كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن أمس الاثنين ان مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.







