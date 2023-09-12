عنزة ((تحترف)) ركوب الأمواج

عنزة ((تحترف)) ركوب الأمواج
التاريخ
9/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - على لوح ركوب أمواج قابل للنفخ في مياه كاليفورنيا، تجذف ريبيكا أبيرن وإليزابيث فرينش لركوب موجة تحت أنظار مدربتهما غير العادية تشوباكابرا وهي عنزة سوداء صغيرة. هذه العنزة التي تبلغ عاماً واحداً جزء أساسي من حصتهما التدريبية على شاطئ بيسمو حيث تُظهر من دون عناء وضع الاسترخاء اللازم لركوب الأمواج.
وقالت أبيرن ضاحكة «ركبت العنزة الأمواج بطريقة أفضل مما فعلت وتموضعت بالشكل الصحيح ويبدو واضحاً أنها قامت بذلك من قبل». وأضافت هذه السائحة البالغة 41 عاماً ومن ولاية مونتانا الأمريكية «مَن يحصل على فرصة ركوب الأمواج مع الماعز؟ إنه أمر فريد من نوعه».
وجود تشوباكابرا على ألواح ركوب الأمواج فكرة للمدرب دانا مكغريغور الذي قرر قبل عقد أن يدخل الماعز هذه الرياضة. ولم تكن فكرة إشراك حيوانات في هذه الرياضة غريبة تماماً، إذ إن الكلاب تمارس ركوب الأمواج في كاليفورنيا منذ سنوات، حتى إن لديها بطولة عالمية خاصة بها، إلا أنها لا تكون دائماً ثابتة على قوائمها.
وقال مشرفون متخصصون: «تتمتّع (حيوانات الماعز) بتوازن مذهل، ولديها حوافر تمكّنها من التشبث بلوح» ركوب الأمواج.
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