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عنزة ((تحترف)) ركوب الأمواج

9/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - على لوح ركوب أمواج قابل للنفخ في مياه كاليفورنيا، تجذف ريبيكا أبيرن وإليزابيث فرينش لركوب موجة تحت أنظار مدربتهما غير العادية تشوباكابرا وهي عنزة سوداء صغيرة. هذه العنزة التي تبلغ عاماً واحداً جزء أساسي من حصتهما التدريبية على شاطئ بيسمو حيث تُظهر من دون عناء وضع الاسترخاء اللازم لركوب الأمواج.


وقالت أبيرن ضاحكة «ركبت العنزة الأمواج بطريقة أفضل مما فعلت وتموضعت بالشكل الصحيح ويبدو واضحاً أنها قامت بذلك من قبل». وأضافت هذه السائحة البالغة 41 عاماً ومن ولاية مونتانا الأمريكية «مَن يحصل على فرصة ركوب الأمواج مع الماعز؟ إنه أمر فريد من نوعه».

وجود تشوباكابرا على ألواح ركوب الأمواج فكرة للمدرب دانا مكغريغور الذي قرر قبل عقد أن يدخل الماعز هذه الرياضة. ولم تكن فكرة إشراك حيوانات في هذه الرياضة غريبة تماماً، إذ إن الكلاب تمارس ركوب الأمواج في كاليفورنيا منذ سنوات، حتى إن لديها بطولة عالمية خاصة بها، إلا أنها لا تكون دائماً ثابتة على قوائمها.

وقال مشرفون متخصصون: «تتمتّع (حيوانات الماعز) بتوازن مذهل، ولديها حوافر تمكّنها من التشبث بلوح» ركوب الأمواج.

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