5 مفاتيح لتتوقف عن الشعور بالجوع الشديد

لذا فمن الوارد جداً أن نستطيع السيطرة على شهيتنا إذا فهمنا ما الذي يجعلنا نأكل، حسب ما جاء في صحيفة "ذا تلغراف".

وهناك خمس طرق للمساعدة في تنظيم جوعك وهي كالآتي :





1. الأطعمة التي تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم والدوبامين

يمكن أن يساعد التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم في تقليل تأثير السكر على الجسم، وهو أمر أساسي لتحسين وظائف المخ وتنظيم الشهية.





2. تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع

يساعد تناول الألياف إلى جانب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع على خفض نسبة السكر في الدم، فتناول صحن كبير من السلطة مع البيتزا الخاصة بك يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم التي ستسببها البيتزا، كما أن تناول الحلوى الخاصة بك مباشرة بعد وجبة غداء مليئة بالألياف سوف يقلل من تأثير السكر في الدم.





3. الأحماض الدهنية

تستجيب الخلايا العصبية التي تستشعر السكر في الأمعاء أيضًا للأحماض الدهنية الأساسية، فيمكن لمكملات الأحماض الدهنية أوميغا 3 أن تطلق الدوبامين عبر الخلايا العصبية في الأمعاء، مما يساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الأحماض الدهنية EPA الموجودة في الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين، أو مكملات زيت السمك، أو للنباتيين، عبر مصدر نباتي يسمى أهيفلور.





4. الأحماض الأمينية

زيادة تناول الأحماض الأمينية يمكن أن يقلل أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال "تحفيز إنتاج الدوبامين عن طريق البروتين مثل الأسماك والدجاج والبيض والجبن".





5. ساعات النوم وجودته

نوعية ومدة النوم لها تأثير على الرغبة الشديدة لدينا في تناول السكر، فهناك زيادة بنسبة 15% في هرمون الجوع لدينا وانخفاض بنسبة 15% في هرمون الشبع لدينا يمكن ملاحظتها مع قلة النوم.

لذا فإن الحصول على سبع ساعات من النوم الجيد يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناوله.