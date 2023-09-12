إطلالة ملفتة للنجم سامو زين

إطلالة ملفتة للنجم سامو زين
التاريخ
9/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطل النجم العربي“سامو زين” بإطلالة مختلفة ومميزة للغاية، وقصة شعر أكثر من رائعة، بتوقيع من صالونات“جاز”.
وأبدى“زين” سعادته الكبيرة بالتعامل مع الصالون، مؤكدا أن التميز لا يفارق“جاز”، حيث يلاحظ في كل مرة شيئاً مميزاً.
وأضاف:“الخدمات رائعة جداً وشاملة في الصالون، وفي كل مرة يبهرني المزينون بلمساتهم الرائعة والمميزة والاحترافية”.
من جهته، أشار مزين الشعر“ماك كرباج”، إلى أن الفنانين والمشاهير يزرون الصالون بشكل مستمر، ويبدون ارتياحهم بخدماتهم دائماً.
وقال:“دائما يزور صالوننا فنانون ومشاهير، واعتاد الزبائن بشكل عام، والمشاهير بشكل خاص، على تقديم خدمات مختلفة في كل مرة”.
وتابع:“نهتم دائما بالنجوم، ونعمل على منحهم أفضل إطلالة، فنحن نفضل الإطلالات المختلفة والمميزة، وكل من زارنا من المشاهير أكد أنه استمتع بالرفاهية والتنظيم والترتيب والاحترافية”.
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