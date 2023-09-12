إطلالة ملفتة للنجم سامو زين

وأبدى“زين” سعادته الكبيرة بالتعامل مع الصالون، مؤكدا أن التميز لا يفارق“جاز”، حيث يلاحظ في كل مرة شيئاً مميزاً.

وأضاف:“الخدمات رائعة جداً وشاملة في الصالون، وفي كل مرة يبهرني المزينون بلمساتهم الرائعة والمميزة والاحترافية”.

من جهته، أشار مزين الشعر“ماك كرباج”، إلى أن الفنانين والمشاهير يزرون الصالون بشكل مستمر، ويبدون ارتياحهم بخدماتهم دائماً.

وقال:“دائما يزور صالوننا فنانون ومشاهير، واعتاد الزبائن بشكل عام، والمشاهير بشكل خاص، على تقديم خدمات مختلفة في كل مرة”.

وتابع:“نهتم دائما بالنجوم، ونعمل على منحهم أفضل إطلالة، فنحن نفضل الإطلالات المختلفة والمميزة، وكل من زارنا من المشاهير أكد أنه استمتع بالرفاهية والتنظيم والترتيب والاحترافية”.