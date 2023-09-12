8 حقائق مثيرة عن الفيلة.. ستذهلك

8 حقائق مثيرة عن الفيلة.. ستذهلك
التاريخ
9/12/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جلبنا لكم في السطور التالية بعض المعلومات الغريبة والمثيرة عن الفيلة:
1. الفيلة هي أكبر الحيوانات البرية الحالية على وجه الأرض. يمكن أن يصل وزن الفيل الأفريقي إلى حوالي 6 طن، وارتفاعه إلى حوالي 4 أمتار عند الكتفين.
2. الفيلة تعتبر واحدة من الحيوانات الاجتماعية، حيث تعيش في قطعان تتألف عادةً من الإناث وصغارها. يُعرف الفيل الذكر باسم“البقر”، بينما تُعرف الإناث بأسماء مثل“الأم” أو“الهندية”.
3. لدى الفيلة أذنان كبيرتان تشبه ورقة الشجر، وتستخدم للتبريد والتواصل. تتميز الأذنان أيضًا بشعورها الحاد بالسمع وقدرتها على استشعار الأصوات على بُعد كيلومترات.
4. الفيلة تمتلك أنيابًا طويلة تعرف بأنياب العاج. تستخدم هذه الأنياب للدفاع والهجوم والتغذية. ومع ذلك، فإن صيد الفيلة غير القانوني قد أدى إلى تهديد الفيلة بشكل كبير بسبب قيمة العاج.
5. الفيلة لديها جهاز ضخم من الأنف يعرف باسم“الخرطوم”، وهو عبارة عن تمديد للأنف والشفة العلوية. يستخدم الفيل الخرطوم للتنفس والشرب والأكل والتواصل.
6. الفيلة تعتبر حيوانات ذات ذكاء عالٍ. يمتلك الفيل الأفريقي أكبر دماغ بين الحيوانات البرية، ويشتهر بقدرته على التعلم وحل المشكلات وحتى استخدام الأدوات.
7. الفيلة تظهر مشاعر عاطفية تجاه أفراد القطيع وتعرف الحزن والفرح. تظهر أيضًا رعاية الفيلات لأفراد القطيع الضعفاء والمرضى، حيث يعتني الأفراد ببعضهم البعض.
8. الفيلة تتمتع بذاكرة قوية وتستطيع تذكر الأماكن والأشخاص لفترات طويلة. يعتقد أنها تتذكر أماكن المياه ومسارات الهجرة وتبادل المعلومات بين الأجيال.
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