8 حقائق مثيرة عن الفيلة.. ستذهلك

1. الفيلة هي أكبر الحيوانات البرية الحالية على وجه الأرض. يمكن أن يصل وزن الفيل الأفريقي إلى حوالي 6 طن، وارتفاعه إلى حوالي 4 أمتار عند الكتفين.

2. الفيلة تعتبر واحدة من الحيوانات الاجتماعية، حيث تعيش في قطعان تتألف عادةً من الإناث وصغارها. يُعرف الفيل الذكر باسم“البقر”، بينما تُعرف الإناث بأسماء مثل“الأم” أو“الهندية”.

3. لدى الفيلة أذنان كبيرتان تشبه ورقة الشجر، وتستخدم للتبريد والتواصل. تتميز الأذنان أيضًا بشعورها الحاد بالسمع وقدرتها على استشعار الأصوات على بُعد كيلومترات.

4. الفيلة تمتلك أنيابًا طويلة تعرف بأنياب العاج. تستخدم هذه الأنياب للدفاع والهجوم والتغذية. ومع ذلك، فإن صيد الفيلة غير القانوني قد أدى إلى تهديد الفيلة بشكل كبير بسبب قيمة العاج.

5. الفيلة لديها جهاز ضخم من الأنف يعرف باسم“الخرطوم”، وهو عبارة عن تمديد للأنف والشفة العلوية. يستخدم الفيل الخرطوم للتنفس والشرب والأكل والتواصل.

6. الفيلة تعتبر حيوانات ذات ذكاء عالٍ. يمتلك الفيل الأفريقي أكبر دماغ بين الحيوانات البرية، ويشتهر بقدرته على التعلم وحل المشكلات وحتى استخدام الأدوات.

7. الفيلة تظهر مشاعر عاطفية تجاه أفراد القطيع وتعرف الحزن والفرح. تظهر أيضًا رعاية الفيلات لأفراد القطيع الضعفاء والمرضى، حيث يعتني الأفراد ببعضهم البعض.

8. الفيلة تتمتع بذاكرة قوية وتستطيع تذكر الأماكن والأشخاص لفترات طويلة. يعتقد أنها تتذكر أماكن المياه ومسارات الهجرة وتبادل المعلومات بين الأجيال.