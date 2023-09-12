



المساعدات تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر





للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف تداعيات الإعصار المدمر في ليبيا





تأتى تلك الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة ليبيا





هو ما يتم بشكال مستمر فى إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي الشقيق لتخفيف تداعيات الإعصار المدمر



