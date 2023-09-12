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البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكيا السبت المقبل

9/12/2023 2:40:58 PM
(MENAFN- Youm7) قال
الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15/9/2023م (اليوم التالي للرؤية).



وفي يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14/9/2023م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (4– 8 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 27 دقيقة).



وبذلك يكون يوم الجمعة 15/9/2023 م هو المتمم لشهـر صفر 1445هـ ، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكياً يوم السبت 16/9/2023م.







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