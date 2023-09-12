دقيقة صمت بمجلس حقوق الإنسان حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:40:57 PM
(MENAFN- Youm7) وقف الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الرابعة والخمسين في جنيف، اليوم الثلاثاء، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا، وذلك بناءً على طلب من مندوبة قطر في المجلس.
ودعت مندوبة ليبيا، المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى المنكوبين بالمناطق المضارة في ليبيا، وخاصة العالقين.
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