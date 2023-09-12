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دقيقة صمت بمجلس حقوق الإنسان حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا

9/12/2023 2:40:57 PM
(MENAFN- Youm7) وقف الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الرابعة والخمسين في جنيف، اليوم الثلاثاء، دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا، وذلك بناءً على طلب من مندوبة قطر في المجلس.

ودعت مندوبة ليبيا، المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى المنكوبين بالمناطق المضارة في ليبيا، وخاصة العالقين.



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