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52 مليون دولار خسائر الحرائق فى الكويت حتى منتصف 2023

9/12/2023 2:40:57 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت مصادر إطفائية كويتية أن الخسائر المالية الناجمة عن الحرائق التي شهدتها الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 تقدر بنحو 17 مليون دينار أي ما يعادل 52 مليون دولار تقريبًا.


وأوضحت المصادر - وفقًأ لصحيفة (القبس) الكويتية اليوم الثلاثاء، أن البلاد شهدت 2108 حرائق اندلعت خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو من العام الحالي بارتفاع 3% عن الفترة نفسها من عام 2022.


وأضافت أن التكلفة المادية لخسائر الأماكن السكنية بلغت 531 ألف دينار، وبلغت التكلفة المادية لخسائر الأماكن غير السكنية مثل المصانع والقسائم وغيرها أكثر من 14 مليون دينار، كما بلغت الكلفة المالية لخسائر النقل البري مليونًا و600 ألف دينار.


وأشارت إلى أن الحرائق السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 661 حريقًا بزيادة 4% عن الفترة ذاتها من عام 2022، فيما سجلت الحرائق غير السكنية 260 حريقًا بزيادة 8% عن الفترة ذاتها من عام 2022.


وتابعت أن حرائق الأماكن الأخرى سجلت 619 حريقًا بانخفاض 9% عن العام الماضي، كما سجلت حرائق وسائل النقل البري 556 حريقا بزيادة 17% عن العام الماضي، وسجلت حرائق وسائل النقل البحري 12 حريقاً فقط.


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