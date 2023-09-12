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المغرب يقدم التعازي لدولة ليبيا في ضحايا الإعصار دانيال

9/12/2023 2:40:57 PM
(MENAFN- Youm7) رغم الحداد الذى تعيش فيه المغرب بسبب الزلزال المدمر الذى تعرضت له أول الأسبوع الجاري، أعربت المملكة المغربية ، عن تضامنها الكامل مع دولة ليبيا على إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها بعض مناطق هذا البلد، وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن المملكة المغربية تعبر أيضا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا ولشعبها الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما يزيد عن 2000 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة "دانيال" البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.



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