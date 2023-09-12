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سلطان عمان وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات

9/12/2023 2:40:57 PM
(MENAFN- Youm7) بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان وولي العهد السعودي أعربا خلال اللقاء عن عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.



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