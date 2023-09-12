سلطان عمان وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات
التاريخ
9/12/2023 2:40:57 PM
(MENAFN- Youm7) بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في بالعاصمة العُمانية مسقط اليوم الثلاثاء، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان عمان وولي العهد السعودي أعربا خلال اللقاء عن عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يُلبي طموحات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.
MENAFN12092023000132011024ID1107055206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.