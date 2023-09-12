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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء المكتب المركزى للأصدارات الذكية

9/12/2023 2:40:54 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت الجريدة الرسمي في
العدد رقم 202 الصادر بتاريخ
الثلاثاء 12
سبتمبر سنة 2023 قرار وزير العدل، وتضمن القرار المنشور في الجريدة:



بعد الإطلاع على مواد القانون بشأن إنشاء مكتب التوثيق المركزى باسم "المكتب المركزى للأصدارات الذكية"، والذى يتبع مكتب الأمين العام، على أن يكون مقره بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول القمى بالجيزة، حيث يختص المكتب بأعمال توثيق المحررات عن بعد، ويتبعه فروع توثيق للأصدارات الذكية التي تختص بأعمال التوثيق المختلفة وكافة الإصدارات الإلكترونية الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والتي ستشمل اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية.



كما تضمن القرار أيضا إنشاء فرع للتوثيق باسم "وحدة الإصدار الذكى رقم 1"، والذى يتبع المكتب المركزى للإصدارات الذكية، على أن يكون مقره محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية بالتجمع الخامس، والتي تختص بأعمال التوثيق المختلفة وكافة الإصدارات الألكتروينة الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.



المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.









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