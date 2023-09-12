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طب أسنان القاهرة تنظم قافلة طبية مجانية بالوراق ضمن حياة كريمة

9/12/2023 2:40:54 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إطلاق القوفال الطبية المجانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إذا أطلقت القافلة الثانية بإشراف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان إلى منطقة الوراق.
وأشار الدكتور هشام عبد الحكم، فى تصريحات له، إلى أن إجمالي الحالات التي تم علاجها 505 حالات، وجاء تصنفيها 30 حالة خلع للأطفال، 12 حالة تنظيف، وحشو عادي 13، وحشو عصب 7، وخلع للكبار 100، وكشف الأطفال 300، وكشف كبار 210، وتحويل حالات إلى المستشفى بالكلية لاستكمال العلاج 46 حالة، وبلغ حالات الكشف المبكر عن أورام الفم 132.
ولفت عميد كلية طب الأسنان عن إطلاق حملات التوعية وتوزيع الأدوية مجانا على المواطنين خلال فترة عمل القافلة، مشيرا إلى أن الكلية ستواصل اطلاق القوافل الطبية لكافة المناطق على مستوى المحافظات المختلفة.










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