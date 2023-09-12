وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك أمطار خفيفة، على بعض المحافظات، وهناك أمطار هطلت على بعض المناطق داخل محافظة القاهرة، ولكنها كانت أمطار خفيفة".

وقال: "كان هناك استمرار لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح، ونشاط خفيف للرياح على عدد من مراكز مطروح، وتم غلق ميناء السخنة لسوء الأحوال الجوية، ودمياط كانت بها رياح محملة بالأتربة، كما تم غلق ميناء العريش أمام حركة السفن".