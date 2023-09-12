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التنمية المحلية: ربط غرفة عمليات الوزارة بالمحافظات لمتابعة أوضاع الطقس

9/12/2023 2:40:54 PM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الربط بين غرفة العمليات والأزمات بوزارة التنمية المحلية، وغرف العمليات على مستوى المحافظات، وخاصة المحافظات محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك أمطار خفيفة، على بعض المحافظات، وهناك أمطار هطلت على بعض المناطق داخل محافظة القاهرة، ولكنها كانت أمطار خفيفة".

وقال: "كان هناك استمرار لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مطروح، ونشاط خفيف للرياح على عدد من مراكز مطروح، وتم غلق ميناء السخنة لسوء الأحوال الجوية، ودمياط كانت بها رياح محملة بالأتربة، كما تم غلق ميناء العريش أمام حركة السفن".


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