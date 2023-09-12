وأكد الحجاوى أن من بين الزراعات التى يزرعها فى مزرعته بمنطقة الضبعية على طريق الإسماعيلية السويس هو نوع افريقى من البطيخ يطلق عليه البطيخ ابوقرون وأطلق عليه هذا الاسم نظرا لوجود بروز فى الثمرة تشبه القرون ونجحت فى زراعته فى مصر وخاصة مزرعتى.

وأشار الحجاوى أن هذه الشجرة أو الشتلة الخاصة بالبطيخ ابو قرون يوجد بها ذكور واناس وبيتم التلقيح فيما بينهم على الشجرة، مؤكدًا أن البطيخ ابو قرون يباع بالحبة أو الثمرة.

واضاف المهندس أحمد الحجاوى أنه بدأ فى تجربة العديد من البذور مع نصائح من أصدقاء له لديهم خبرة كبيرة فى الزراعة تحت ظروف مناخية مختلفة وفى عدة مناطق تختلف فيها التربة إلى أن حصل على نتائج وصفها بالجيدة.



واكد الحجاوى بانه قام بزراعة بعض تلك الاصناف منى الفواكه الاستوائية فى أرض الإسماعيلية كانت هناك نتائج جيدة وفى سيناء أيضاً كانت هناك نتائج جيدة، وكبرت الشجرة وأنتجت بعض الثمار العام الماضى ومستمرين فى التجربة العام الجارى.



واشار المهندس احمد الحجاوى أنه بدأ فى استيراد الفواكه الاستوائية فى البداية ووجد احتياجا كبيرا للسوق لهذه الفواكه، مع زيادة الطلب عليها بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وهو ما جعله يفكر فى زراعة بعض الأنواع الاخرى.

وأضاف أن السوق المصرى يستوعب هذه الأنواع من الفاكهة مشيراً إلى أن انتشار أنواع زراعة الفواكه الاستوائية سيقلل بشكل كبير من الاستيراد، وسيفتح مجال الاستيراد.

وأكد الحجاوى أن مزرعته الان فى قرية الضبعية بالإسماعيلية يوجد بها حالياً الليمون الكفيار والكريز البرازيلى والجوجوبا والدراجون فروت واللوز والجرافيولا أو ما تعرف بفاكهة القشطة، والخريطة الزراعية لمصر تتيح زراعة العديد من الفواكه الجديدة التى تفتح خطوط جديدة لفواكه يمكن تصديرها بأسعار مرتفعة.

وأضاف المهندس احمد علاء الحجاوى انه قام ايضا بزراعة ليمون الكافيار وهو غالى جدا ولديه الكثير من الأنواع من الليمون منها الأحمر والأخضر والأصفر بالإضافة إلى زراعة انواع أخرى من الكركمين الفريش ونوع اخر من الفواكه الاستوائية يطلق عليه كف بوزا.



























































































