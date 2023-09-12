أعلن بنك الطعام المصري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس عن تجديد بروتوكول التعاون بينهما، وذلك بالتزامن مع احتفالية يوم الفلاح التي توافق 9 سبتمبر من كل عام.

ويهدف بروتوكول التعاون لتوسيع مجالات دعم الزراعة، من خلال تطوير معلومات المزارع، وتأهيله للعمل بالأساليب الحديثة في الزراعة، والتوعية بأهمية مواجهة هدر الطعام وفقدانه خلال العملية الزراعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالدور الهام للمزارع في سلسة الغذاء.

تم التوقيع على تجديد البروتوكول بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر و استاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري،

وعدد من المزارعين التابعين لبنك الطعام المصري، وممثلين عن منظمة الفاو وشركاء بنك الطعام المختصين في شراكات الزراعة.

يأتي تجديد البروتوكول ضمن التعاون المشترك والمستمر بين بنك الطعام ومنظمة الأغذية والزراعة، والذي يتضمن الشراكة بينهما خلال العامين الماضيين في قضية هدر الطعام، ورغبة الطرفين أيضا في تطوير أساليب دعم الزراعة، والعمل على تحسين الناتج الزراعي، ودعم المزارعين، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لتطوير النظم الزراعية، وتصميم مشروعات مختلفة تخدم صغار المزارعين وأيضا التعاونات المشتركة فى مشروع قرية آمنة من الجوع فى محافظة الوادى الجديد.

يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجالات التنمية الريفية والزراعية، ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها، والحماية الإجتماعية، والأمن الغذائي، والحد من الفقر.

وستقوم منظمة الأغذية والزراعة

بتبادل الإرشادات الفنية مع بنك الطعام المصري، وتنظيم ورشة عمل فنية مشتركة لتبادل الدروس حول تحول النظام الزراعي الغذائي في مصر بمشاركة ممثلين عن الحكومة، بالإضافة الى مشاركة معايير وإرشادات سلامة الأغذية الخاصة ببنك الطعام المصري مع المنتجين المدربين لدى منظمة الفاو، والعمل على تنفيذ حملة توعية حول فقد الأغذية وهدرها خلال شهر رمضان، وتقديم الدعم الفني في تصميم تقييمات الأمن الغذائي والتغذية في مصر والمساعدة في إجراء تحليل البيانات الخاصة بالمجالات الزراعية المختلفة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعرب الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر عن سعادته بتوقيع بروتكول التعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره مؤسسة تتبع الطرق والأساليب العلمية في تنفيذ أنشطتها لمصلحة المستفيدين من أفراد المجتمع بالمحافظات المختلفة بما فيهم المزراعين، وهي الأسس التي تتوافق مع أساليب عمل منظمة الأغذية والزراعة.

وقال الأمين إن هناك فرصة لمزيد من التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة وبنك الطعام المصري فيما يتعلق بتنمية منطقة جغرافية محددة وهي مركز الفرافرة لإحداث تنمية زراعية وتمكين المزراعين وزيادة قدراتهم على تبني أساليب الزراعة الجيدة والحديثة بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة المجتمع الريفي بأكلمه،

حيث سيتسخدم بنك الطعام أساليب لقياس نوعية وكم التغذية المنتج في هذه المنطقة لتنفيذ أنشطة تتناسب مع المجتمع وترفع من مستوى المعيشة وسلامة الغذاء من أجل تحقيق هدف القضاء على الجوع في هذه المنطقة.

ومن ناحيته قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ان الإستراتيجية العامة لبنك الطعام تتضمن عدة محاور من بينها محور التمكين، والذي قام البنك من خلاله بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لتمكين صغار المزارعين، وتطوير أليات العمل لديهم وتأهيلهم لاتباع أحدث النظم التكنولوجية في مجالات الزراعة المختلفة بما ينعكس على الانتاجية الزراعية، وبالتالي تحقق عائد لهؤلاء المزارعين، وبما ينعكس على أنشطة بنك الطعام الخاصة بتوفير الغذاء للمستحقين من خلال الحصول على أعلى إنتاجية، مشيرا إلى أن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها من المؤسسات العالمية، تساهم في تعزيز مكانة بنك الطعام، والعمل على استمرار دعم المزارعين، مع العمل على زيادة الوعي المجتمعي نحو قضية هدر الطعام.

يأتي دعم بنك الطعام المصري لصغار المزارعين، ضمن محور التمكين الذي يسعى البنك من خلاله لتطوير قدرات وإمكانيات المستحقين، منهم ليصبحوا قادرين على مواجهة تحديات الحياة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم، من خلال اتاحة فرص عمل حقيقية تساعد على الخروج من دائرة العوز، وتحقيق الاستدامة المعيشية الكريمة والآمنة.

يذكر أن بنك الطعام المصري وقعت عقود مع الجمعية الزراعية، وجمعية الفجر الجديد وأيضاً مع صغار المزارعين في محافظة البحيرة بمركز حوش عيسى لدعم وتمكين صغار المزارعين بهدف رفع الإنتاجية الزراعية، بهدف تقديم فرص لـ 350 مزارعاً من أصحاب الحيازات الصغيرة، بما يشمل 700 فدان من محصول الفاصوليا، و عقود مع جمعية أهل بلدي، و "جمعية المستقبل للتنمية المجتمعية" في قرية الجعافرة في أسوان لإنتاج 500 طن من التمور على1700 نخلة

من خلال 500 مزارعًا صغيرا للمساهمة في تحقيق الربح لفئة صغار المزارعين، من خلال تقديم الدعم الفني لرفع سلسلة القيمة الزراعية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بعملية المدخلات الزراعية ومراحل الإنتاج، التصنيع، والتسويق بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.