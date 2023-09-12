وقال لافروف - عندما سُئل عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حاول دفع أوكرانيا نحو المحادثات خلال زيارته الأخيرة إلى كييف - : "حتى الآن، يضايق النظام الأوكراني الجميع من الأمريكيين والأوروبيين وجميع الدول الأخرى، ويطالب بالمال والمساعدات والأسلحة والذخيرة"، مُشيرًا إلى طلبات المساعدة التي "يتم تقديمها كل يوم".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "التقى زميلي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مؤخرًا مع أنالينا بيربوك (وزيرة خارجية ألمانيا) في كييف، وأعرب عن أسفه أمام الكاميرا لأن الألمان لم يقدموا أنظمة صواريخ بعيدة المدى. وأنهى خطبته بالقول: (سوف تعطوها لنا على أي حال)".

واختتم لافروف حديثه قائلاً: "فقط أولئك الذين أنشأوا هذا النظام هم من يجب أن يعرفوا كيفية التعامل مع المسؤولين في كييف".



