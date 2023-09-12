تعرف على قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع.. صور

التقطت عدسات المصورين مشهد خروجه من القطار، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الروس.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، أجرى الضيف مباحثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف.

وأكد الوزير على وجود علاقات ودية طيبة وعميقة منذ فترة طويلة مع هذه الدولة الجارة، وهناك آفاق كبيرة للتعاون معها في مجالات الزراعة والبناء والسياحة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن زيارة من هذا المستوى، تعد دفعة جيدة للتطوير الأكثر نشاطا للعلاقات الواسعة والاتصالات المباشرة مع كوريا الشمالية.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أعلنت يوم أمس الاثنين عن زيارة رسمية وشيكة للزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





القطار المدرع المضاد للرصاص يتألف من 21 عربة مصفحة مجهزة بصالات استقبال.. وطلاؤه الفولاذي الأصفر يهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل

قطار الأسرة الحاكمة في البلاد، ورثه الزعيم الحالي عن أبيه، من بعد كيم إيل سونغ الجد الذي كان أول من استقل القطار.

لا بأس إن طالت رحلة الزعيم، فالقطار يتألف من 21 عربة، مجهزة بحجرات استقبال ومؤتمرات، وصالات طعام فاخرة، وأجنحة للنوم.

القطار عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.

كما يتم سحب سيارته الشخصية التي كانت في الماضي سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة.

وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين.

تم طلاء القطار باللون الأخضر الزيتوني مع سقف أبيض، في حين كانت النوافذ داكنة، بالإضافة لشرائط من الطلاء الفولاذي الأصفر تهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل وتلتف حول جسم القطار، ومن المعروف أن كيم يسافر بأكثر من 20 عربة، مع حراسة أمنية في الأمام والخلف. وبحسب المعلومات الاستخباراتية عن القطار، فإنه أقوى من طلقة الرصاص حيث إنه مضاد للرصاص بالكامل.

شهد القطار اجتماعات رسمية مع الرئيس الروسي، والرئيس الصيني.

عند سفر الزعيم، يشغل قطار أمني في المقدمة والثاني للزعيم وحاشيته وثالث خلفهم. ويحتوي على معدات اتصال عالية التقنية لإصدار الأوامر وتلقي الإحاطات.

كما استخدم في عدة رحلات رسمية خارج البلاد منذ الخمسينيات. تاريخيا، وصل القطار بزعماء البلاد إلى فيتنام، والصين أكثر من مرة، وبلغاريا، وروسيا أيضا.

حركة القطار ووجهته تحمل دلالات ورسائل دأب النظام في بيونغ يانغ على إرسالها.

فقد استخدم القطار سابقا للتلويح بالحرب، فمثلا استقله كيم لمتابعة تجربة صاروخ عابر للقارات عام 2016.



























