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زاخاروفا: إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيزيد من تصعيد الأزمة

9/12/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

وأوضحت زاخاروفا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) - أنه في حال استمرار الإمدادات الأمريكية والغربية من الأسلحة لأوكرانيا وتحديدًا الصواريخ بعيدة المدى ستؤثر بشكل سلبي على سير الصراع وتؤدي إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية أكثر وسقوط المزيد من الضحايا.

وأضافت أن إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع وعمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي أيضًا حيث تنتهك عددًا كبيرًا من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم.



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