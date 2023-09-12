وقال البيت الأبيض في بيان نقلا عن بايدن اليوم، الثلاثاء: "نرسل أنا وجيل تعازينا العميقة لجميع العائلات التى فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا".

وأضاف البيان: "في هذه الساعة الصعبة، ترسل الولايات المتحدة أموالاً طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي".

واختتم البيان: "إننا ننضم إلى الشعب الليبي في حزنه على فقدان الكثير من الأرواح، ونرسل أملنا فى إنقاذ جميع الأحباء المفقودين".