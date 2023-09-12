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بايدن يعزى ليبيا فى ضحايا الإعصار ويعلن إرسال أموال طارئة لمنظمات الإغاثة

9/12/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Youm7) قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، التعازي للشعب الليبي في ضحايا الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد منذ أيام، واسفر عن وقوع ضحايا ومفقودين.

وقال البيت الأبيض في بيان نقلا عن بايدن اليوم، الثلاثاء: "نرسل أنا وجيل تعازينا العميقة لجميع العائلات التى فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا".

وأضاف البيان: "في هذه الساعة الصعبة، ترسل الولايات المتحدة أموالاً طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي".

واختتم البيان: "إننا ننضم إلى الشعب الليبي في حزنه على فقدان الكثير من الأرواح، ونرسل أملنا فى إنقاذ جميع الأحباء المفقودين".


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