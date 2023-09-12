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روسيا تعلن التصدي لهجمات أوكرانية وتكبد كييف خسائر فادحة

9/12/2023 2:40:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجمات أوكرانية في بلدة أوبيتني بجمهورية دونيتسك وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة.

وقالت الوزارة - في بيان، أذاعته قناة "روسيا اليوم" - إن وحدات من القوات الروسية تمكنت من صد محاولات هجومية للجيش الأوكراني بشكل فعال وحافظت على مواقعها في بلدة أوبيتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت أن قوات كييف تحاول باستمرار اختراق الدفاعات، لكنها تفشل وتتكبد خسائر فادحة في هجماتها، مضيفة: "يكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة على الفور تحركات المسلحين، وبعد ذلك تقصف المدفعية مجموعات العدو المهاجمة".

وأعلن أوليغ سيسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن عدد حالات فرار الأوكرانيين الذين تم إرسالهم إلى خط المواجهة بالقوة، ازداد كثيرًا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد 71.5 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

فيما اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال، لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.



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