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الأهلى يطير إلى سنغافورة 17 سبتمبر للمشاركة في كأس العالم لأندية السلة

9/12/2023 2:40:47 PM
(MENAFN- Youm7) يطير فريق كرة سلة الأهلى إلى سنغافورة الأحد القادم ، الموافق 17 سبتمبر الجارى، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لأندية السلة ، والتي تقام في الفترة من 21 على 24 سبتمبر الجارى .

وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرانكا البرازيلي، وايجنايت الأمريكي، وتقام مباريات الأهلى وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، كالتالى ..

21 سبتمبر مباراة الأهلى مع ايجنايت الأمريكي

22 سبتمبر مباراة الأهلى مع فرانكا البرازيلي

تقام البطولة بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 3 فرق، يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعتين إلى المباراة النهائية بشكل مباشر.

بينما أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة يلعبا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بينما متذيل كل مجموعة يلعبان على المركز الخامس والسادس.

وتضم المجموعة الثانية فى البطولة أندية بون الألمانى وجولدن بولز الصيني والمنامة البحرينى.


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