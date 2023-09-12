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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023

9/12/2023 2:40:47 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى، وبعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية، و2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم الجديد.. مستند.


موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلى

بعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية

تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.

بعثة الأهلى تصل السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي..فيديو

وصلت بعثة النادى الاهلى إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك يعلن صرف 50 % من مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا

أعلن أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا.

زد أف سى يستعير محمود صابر لمدة موسم من بيراميدز

انهى مسئولو زد اف سى اتفاقهم مع نظرائهم بنادى بيراميدز من أجل استعارة محمود صابر لاعب وسط الأخير لمدة موسم في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر

2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم الجديد.. مستند

أعلنت رابطة الأندية عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.

ربط الإنذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة الموسم الجديد

قرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.




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