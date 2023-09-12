حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023
التاريخ
9/12/2023 2:40:47 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى، وبعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية، و2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم الجديد.. مستند.
موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلى بعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية
تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر. بعثة الأهلى تصل السعودية لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقي..فيديو
وصلت بعثة النادى الاهلى إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الزمالك يعلن صرف 50 % من مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا
أعلن أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا. زد أف سى يستعير محمود صابر لمدة موسم من بيراميدز
انهى مسئولو زد اف سى اتفاقهم مع نظرائهم بنادى بيراميدز من أجل استعارة محمود صابر لاعب وسط الأخير لمدة موسم في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر 2 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من كأس الرابطة فى الموسم الجديد.. مستند
أعلنت رابطة الأندية عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024. ربط الإنذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة الموسم الجديد
قرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.
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