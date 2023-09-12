حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023

موديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلى

تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.

وصلت بعثة النادى الاهلى إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

أعلن أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا.

انهى مسئولو زد اف سى اتفاقهم مع نظرائهم بنادى بيراميدز من أجل استعارة محمود صابر لاعب وسط الأخير لمدة موسم في إطار تدعيم الفريق بصفقات سوبر

أعلنت رابطة الأندية عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.

قرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.



