Tuesday, 12 September 2023 11:45 GMT

60 دقيقة.. منتخب تونس يتقدم على الفراعنة 2 - 1 ومحالاوت مصرية للتعديل

9/12/2023 2:40:47 PM
(MENAFN- Youm7) مرت 60 دقيقة من زمن مباراة
منتخب مصر
أمام نظيره التونسي، ولا زال المنتخب الوطني متأخرا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي تجمع المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة، من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدي كشريدة شتتها علي جبر لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدوني الذي أطلق كرة صاروخية داخل الشباك.

فيما جاء الهدف الثاني بعد تمريرة من إلياس عاشوري إلى وجدي كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حاول علي جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدي فتحي وسكنت الشباك.

وجاءت تصويبة رائعة من عمر مرموش من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح مصر لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر، ثم جاءت كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس حسام عبد المجيد الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وقلص الفراعنة الفارق في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها علي جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير، وضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال، وفي الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح".

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادي الأهلي أساسياً في ظل اعتماد المدرب جلال القادري على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي - وجدي كشريدة – علي معلول، وخط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني – إلياس العاشوري".
يدير المباراة طاقم حكام كويتي، مكون من عمار أشكناني حكم للساحة، ويعاونه أحمد صادق عباس، وسعود الشمالى مساعدان، وعبدالله حسن الكندرى حكم رابع.

فاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وذلك في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

تتميز مباريات مصر وتونس بالندية والحماس، حيث التقى المنتخبان في 41 مباراة، فاز منتخب مصر في 13 مباراة، وحققت تونس الفوز في 17 مباراة، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

ويدخل منتخب مصر مباراة الليلة وسط العديد من الغيابات، أبرزها لاعبو النادي الأهلي الذين غادروا المعسكر عقب مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي فى ختام التصفيات الأفريقية لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل، كما يغيب عن المنتخب محمد حمدي الظهير الأيسر للإصابة، بجانب أحمد حجازي وتريزيجيه ومحمد النني للإصابة أيضا.
ويسعى فيتوريا لتحقيق الفوز فى المباراة ويعتبرها بروفة قوية ضمن برنامجه استعدادا لأمم أفريقيا، حيث طلب الخواجة من اتحاد الكرة توفير وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة.



MENAFN12092023000132011024ID1107055191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث