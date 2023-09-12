تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة، من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدي كشريدة شتتها علي جبر لتصل إلى محمد علي بن رمضان الذي مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدوني الذي أطلق كرة صاروخية داخل الشباك.

فيما جاء الهدف الثاني بعد تمريرة من إلياس عاشوري إلى وجدي كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حاول علي جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدي فتحي وسكنت الشباك.

وجاءت تصويبة رائعة من عمر مرموش من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح مصر لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر، ثم جاءت كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس حسام عبد المجيد الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

وقلص الفراعنة الفارق في الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها علي جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وعاد محمد صلاح قائد منتخب مصر لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة الفراعنة الودية ضد تونس بعد غيابه عن لقاء إثيوبيا الأخير، وضم في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وفي الدفاع: أحمد رمضان- علي جبر- حسام عبد المجيد- عمر كمال، وفي الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح".

فاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وذلك في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

تتميز مباريات مصر وتونس بالندية والحماس، حيث التقى المنتخبان في 41 مباراة، فاز منتخب مصر في 13 مباراة، وحققت تونس الفوز في 17 مباراة، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.



