الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
التاريخ
9/12/2023 2:40:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 12 - 9 (كونا) -- وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وكالة (تاس) الروسية للانباء إن وزير الموارد الطبيعية الروسي ورئيس اللجنة الروسية الكورية الحكومية المشتركة ألكسندر كوزلوف كان في استقبال الزعيم الكوري الشمالي في محطة القطارات في (خاسان) بإقليم (بريمورية) في الشرق الأقصى.
وعلى الصعيد نفسه نسبت (تاس) إلى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف قوله إن بوتين وكيم جونغ أون سيجريان مباحثات حول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات "الحساسة".
وأوضح بسكوف أن الجانبين سيناقشان سبل تطوير الروابط الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية كما سيتبادلان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن البلدين يتعاونان أيضا في المجالات "الحساسة" إضافة إلى مسألة العقوبات والجوانب المتعلقة بالعمل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ويرافق الزعيم الكوري الشمالي في زيارته لروسيا التي وصلها على متن قطار خاص كل من وزير الخارجية تسوي سون هي ونائب رئيس اللجنة الحربية لحزب العمل الكوري لي بيون هول ورئيس الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمل الكوري باك تشون خون.
يذكر أن كيم جونغ أون قد قام بزيارة لروسيا في أبريل 2019 أجرى خلالها مباحثات مع بوتين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وكانت الولايات المتحدة حذرت كوريا الشمالية من عواقب تزويد روسيا بالأسلحة والمعدات الحربية. (النهاية)
ا س / م ع ع
MENAFN12092023000071011013ID1107055190
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