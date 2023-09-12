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الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

9/12/2023 2:40:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 12 - 9 (كونا) -- وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وكالة (تاس) الروسية للانباء إن وزير الموارد الطبيعية الروسي ورئيس اللجنة الروسية الكورية الحكومية المشتركة ألكسندر كوزلوف كان في استقبال الزعيم الكوري الشمالي في محطة القطارات في (خاسان) بإقليم (بريمورية) في الشرق الأقصى.
وعلى الصعيد نفسه نسبت (تاس) إلى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف قوله إن بوتين وكيم جونغ أون سيجريان مباحثات حول العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات "الحساسة".
وأوضح بسكوف أن الجانبين سيناقشان سبل تطوير الروابط الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية كما سيتبادلان الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن البلدين يتعاونان أيضا في المجالات "الحساسة" إضافة إلى مسألة العقوبات والجوانب المتعلقة بالعمل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ويرافق الزعيم الكوري الشمالي في زيارته لروسيا التي وصلها على متن قطار خاص كل من وزير الخارجية تسوي سون هي ونائب رئيس اللجنة الحربية لحزب العمل الكوري لي بيون هول ورئيس الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمل الكوري باك تشون خون.
يذكر أن كيم جونغ أون قد قام بزيارة لروسيا في أبريل 2019 أجرى خلالها مباحثات مع بوتين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وكانت الولايات المتحدة حذرت كوريا الشمالية من عواقب تزويد روسيا بالأسلحة والمعدات الحربية. (النهاية)

ا س / م ع ع




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