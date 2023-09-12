(الوطني للثقافة): نعمل على إدراج مواقع كويتية في قائمة التراث العالمي
التاريخ
9/12/2023 2:40:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 12 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة الدكتور محمد الجسار اليوم الثلاثاء إن العمل جار على إدراج مواقع كويتية ضمن قائمة مواقع التراث العالمي.
وأضاف الجسار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال45 للجنة التراث العالمي بالرياض ان الكويت تدعم تسجيل الملفات العربية في التراث العالمي وقد استضافت الاجتماع التمهيدي لتلك الملفات قبل عشرة أيام.
واشار الى أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم يسجل بها حتى الآن أي موقع ضمن مواقع التراث العالمي مع أن أرض الكويت بها آثار في غاية الأهمية لعدة حضارات وعلى رأس تلك المواقع جزيرة فيلكا التي تزخم بإرثها التاريخي الذي يمتد الى آلاف السنين.
وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من اجل ادراج مواقع كويتية بقائمة التراث العالمي لما لهذا الادراج من فوائد على رأسها استقطاب السياحة الثقافية.
من جهته قال مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالإنابة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا ان قطاع الآثار والمتاحف الكويتي بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) سينظم معرضا بعنوان (جزيرة فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء) بتاريخ 17 سبتمبر الحالي لتوثيق وجود جزيرة فيلكا الأثري.
واضاف ان هذا المعرض يأتي لشرح أهمية جزيرة فيلكا التاريخية التي تحتضن إرثا تاريخيا يعود إلى عدة حضارات ويمتد إلى آلاف السنين وسيتيح هذا المعرض للخبراء والمختصين في التراث العالمي الاطلاع على خطط صون والحفظ وإدارة المواقع الثقافية والتراثية في جزيرة فيلكا. بدوره قال رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع مندوب الكويت الدائم لدى (يونسكو) الدكتور أدم الملا انه أكد خلال أعمال الدورة ضرورة تطوير وميكنة آلية تقديم وتقييم ملفات المواقع المرشحة للادراج في لائحة مواقع التراث العالمي.
وبين انه شدد على اهمية التنويع الجغرافي في تسمية الخبراء لضمان تنوع الثقافات والخبرات في اللجنة الخاصة بتقييم المواقع.
وانطلقت اعمال الدورة ال45 للجنة التراث العالمي يوم الاحد الماضي وتستمر 15 يوما في المملكة العربية السعودية. (النهاية) خ ن ش / أ م س
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