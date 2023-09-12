روسيا تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا عقب الفيضانات
التاريخ
9/12/2023 2:40:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 12 – 9 (كونا) -- أعربت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء عن استعدادها لتقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا في معالجة آثار الاعصار والفيضانات التي ضربت عدد من المناطق في شمال شرق البلاد.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى الرئيس فلاديمير بوتين قوله في برقية بعث بها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي "إن روسيا على استعداد لتقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا" معربا عن "مشاركة الشعب الليبي الصديق مشاعر الألم والحزن".
وأعرب بوتين عن تعازيه لما نجم عن الاعصار من خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع النطاق طالبا نقل عبارات التعاطف والدعم إلى ذوي الضحايا وأقربائهم.
وأعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا إلى ثلاثة آلاف قتيل بالاضافة الى آلاف المفقودين. (النهاية)
أ س / م م ج
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