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روسيا تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا عقب الفيضانات

9/12/2023 2:40:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 12 – 9 (كونا) -- أعربت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء عن استعدادها لتقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا في معالجة آثار الاعصار والفيضانات التي ضربت عدد من المناطق في شمال شرق البلاد.
ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى الرئيس فلاديمير بوتين قوله في برقية بعث بها إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي "إن روسيا على استعداد لتقديم المساعدة الضرورية إلى ليبيا" معربا عن "مشاركة الشعب الليبي الصديق مشاعر الألم والحزن".
وأعرب بوتين عن تعازيه لما نجم عن الاعصار من خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع النطاق طالبا نقل عبارات التعاطف والدعم إلى ذوي الضحايا وأقربائهم.
وأعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق ليبيا إلى ثلاثة آلاف قتيل بالاضافة الى آلاف المفقودين. (النهاية)

أ س / م م ج




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