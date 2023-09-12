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انطلاق الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني في المنامة

9/12/2023 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 9 (كونا) -- انطلقت أعمال الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني في المنامة اليوم الثلاثاء والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية برعاية مجلس الشورى البحريني تحت عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن رئيس المجلس أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام لاسيما الإعلام البرلماني كوسيلة لنقل رؤى المجتمعات والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية.
وأضاف ان ذلك يأتي في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ والرقمنة التي فتحت أمامنا آفاقا جديدة للوصول إلى الجمهور وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وتفاعلية تبرز أهمية الإعلام البرلماني كوسيلة فعالة وضرورية لنقل أصوات المجالس البرلمانية إلى الشعوب بطرق تواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة.
كما أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في كلمة القاها نيابة عن الرئيس تطلعه لأن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة في خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص.
ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بتجربة مملكة البحرين في مجال الإعلام البرلماني الرقمي مؤكدا انها تعتبر إحدى التجارب المتميزة على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة أنها تؤسس لعلاقة تعاونية بين الجهات المعنية بالعمل البرلماني.
وأضاف أنها تسهم بشكل فعال في تفاعل المواطنين مع ما يتم تناوله تحت قبة البرلمان وهو ما يجعل الإعلام البرلماني الرقمي في نهاية المطاف أحد شركاء النجاح في تطوير العمل البرلماني في المملكة.
ومن جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان إن الملتقى يهدف إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين والخبراء والإعلاميين حول التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي.
وأضاف أنه يهدف إلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة.
كما يهدف إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب ومع الجمهور العام من جانب آخر.
ومن ناحيتها لفتت المنسق العام للملتقى والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية رانيا عبدالرازق إلى مشاركة العديد من الشخصيات البارزة المختصة والمؤثرة في مجال الإعلام البرلماني من مختلف الأقطار العربية بالملتقى مما يتيح التعرف من خلالهم على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الإعلام البرلماني.
كما يمكن الاستفادة من خبراتهم وتطلعاتهم حول دور الإعلام البرلماني في تعزيز الحوار والشفافية داخل المؤسسات البرلمانية وتبادل الأفكار والرؤى التي تسهم في النهوض بالإعلام البرلماني إلى مستويات أكثر تميزا وفاعلية وتأثيرا.
وتناول الملتقى عدة محاور من أهمها الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة والإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف والإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة. (النهاية)

خ ن ع / م م ج




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