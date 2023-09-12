انطلاق الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني في المنامة

انطلاق الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني في المنامة
التاريخ
9/12/2023 2:40:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 12 - 9 (كونا) -- انطلقت أعمال الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني في المنامة اليوم الثلاثاء والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية برعاية مجلس الشورى البحريني تحت عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن رئيس المجلس أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام لاسيما الإعلام البرلماني كوسيلة لنقل رؤى المجتمعات والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية.
وأضاف ان ذلك يأتي في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ والرقمنة التي فتحت أمامنا آفاقا جديدة للوصول إلى الجمهور وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وتفاعلية تبرز أهمية الإعلام البرلماني كوسيلة فعالة وضرورية لنقل أصوات المجالس البرلمانية إلى الشعوب بطرق تواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة.
كما أبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان في كلمة القاها نيابة عن الرئيس تطلعه لأن يحقق المنتدى أهدافه المنشودة في خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص.
ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بتجربة مملكة البحرين في مجال الإعلام البرلماني الرقمي مؤكدا انها تعتبر إحدى التجارب المتميزة على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة أنها تؤسس لعلاقة تعاونية بين الجهات المعنية بالعمل البرلماني.
وأضاف أنها تسهم بشكل فعال في تفاعل المواطنين مع ما يتم تناوله تحت قبة البرلمان وهو ما يجعل الإعلام البرلماني الرقمي في نهاية المطاف أحد شركاء النجاح في تطوير العمل البرلماني في المملكة.
ومن جانبه قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر الهتلان إن الملتقى يهدف إلى توفير منصة لنقاش جاد ومتعمق بين القائمين على الاتصال في الإعلام البرلماني وبين البرلمانيين والخبراء والإعلاميين حول التحديات التي يواجها الإعلام البرلماني في بناء الرسالة الإعلامية في العصر الرقمي.
وأضاف أنه يهدف إلى استعراض مجموعة من التجارب العربية في مجال الإعلام البرلماني بما يسهم في تعزيز الثقافة السياسية ونشر الوعي بالممارسة الديمقراطية الصحيحة.
كما يهدف إلى خلق تفاعل بناء بين أطراف العملية الاتصالية في الإعلام البرلماني وتقديم رؤية أكثر وضوحا حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإعلام المتخصص في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب ومع الجمهور العام من جانب آخر.
ومن ناحيتها لفتت المنسق العام للملتقى والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية رانيا عبدالرازق إلى مشاركة العديد من الشخصيات البارزة المختصة والمؤثرة في مجال الإعلام البرلماني من مختلف الأقطار العربية بالملتقى مما يتيح التعرف من خلالهم على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الإعلام البرلماني.
كما يمكن الاستفادة من خبراتهم وتطلعاتهم حول دور الإعلام البرلماني في تعزيز الحوار والشفافية داخل المؤسسات البرلمانية وتبادل الأفكار والرؤى التي تسهم في النهوض بالإعلام البرلماني إلى مستويات أكثر تميزا وفاعلية وتأثيرا.
وتناول الملتقى عدة محاور من أهمها الإعلام البرلماني.. ثوابت وتحولات الدور والرسالة والإعلام البرلماني وبناء التواصل الفعال مع الجمهور المستهدف والإعلام البرلماني وأدوات الاتصال الرقمية.. الواقع والمستقبل والإعلام البرلماني ودور الشباب في المشاركة الفعالة. (النهاية)
خ ن ع / م م ج
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