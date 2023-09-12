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الكويت تحصد 5 ميداليات متنوعة في ثاني أيام بطولة بيروت المؤهلة للتايكوندو

9/12/2023 2:40:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 12 – 9 (كونا) -- حصد المنتخب الكويتي للتايكوندو عن فئة الناشئين تحت 17 سنة اليوم الثلاثاء خمس ميداليات متنوعة هي ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في ثاني أيام (دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة) للتايكوندو.
ونال اللاعب خالد المطيري تحت وزن 45 كلغ الميدالية الذهبية بفوزه على لاعب من العراق فيما حصل حمود الهاجري تحت وزن 59 كلغ على الفضية بفوزه على لاعب من لبنان وكذلك فاز سلطان المطيري تحت وزن 78 كلغ بالفضية.
وحصد كل من عثمان الفهد تحت وزن 55 كلغ الميدالية البرونزية بفوزه على لاعب من العراق وطلال القحطاني تحت وزن 48 كلغ بفوزه على لاعب من العراق أيضا.
ومن جانبه قال مدرب المنتخب الكويتي عن فئة الناشئين والرجال وليد المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لاعبي المنتخب قدموا "أداء رياضيا رائعا" لافتا إلى المستوى الجيد الذي برز بتحقيق خمسة لاعبين من أصل ستة عن فئة الناشئين الميداليات.
وأضاف أن بطولة بيروت هي "بطولة مؤهلة" تسمح للاعبين بجمع أكبر عدد ممكن من النقاط.
وحقق المنتخب الكويتي للتايكوندو يوم أمس الاثنين ميداليتين فضيتين وأخريين برونزيتين عن فئة الأشبال وذلك في انطلاق البطولة. (النهاية)

أ ي ب / م م ج




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