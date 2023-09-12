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الولايات المتحدة تدرج شبكة لحزب الله في أمريكا الجنوبية على لائحة العقوبات

9/12/2023 2:40:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 12 – 9 (كونا) –- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها أدرجت شبكة تابعة لحزب الله اللبناني في أمريكا الجنوبية على لائحة العقوبات الأمريكية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "هذا الاجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصوال الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات يشمل المدعو عامر محمد عقيل رضا الذي يدير بمساعدة أشخاص آخرين مشروعا تجاريا مشبوها لحزب الله يتعلق بصادرات الفحم إلى لبنان".
وأضافت أن "العقوبات تستهدف شبكة من سبعة أفراد وكيانات رئيسية في أمريكا الجنوبية ولبنان على رأسهم عقيل الموجود في لبنان حاليا" مشيرة إلى أن "تلك الشبكة تدر إيرادات من خلال أعمال مشبوهة لانشطة حزب الله الارهابية كما تسمح تلك الاموال بوجود الجماعات الارهابية في امريكا اللاتينية".
وأوضحت أن "الشبكة ساعدت حزب الله منذ تأسيسها بانشاء بنية تحتية عالمية واسعة النطاق تتضمن انشطة تجارية مشبوهة تسمح لعناصر حزب الله بالسفر والتنقل بحرية وتحديد الأهداف بشكل استراتيجي ونقل المواد والأموال".
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان منفصل إن "هذا القرار يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم".
وأضاف ميلر "سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه". (النهاية)

أ م م / م م ج




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