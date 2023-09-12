الولايات المتحدة تدرج شبكة لحزب الله في أمريكا الجنوبية على لائحة العقوبات
التاريخ
9/12/2023 2:40:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 12 – 9 (كونا) –- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها أدرجت شبكة تابعة لحزب الله اللبناني في أمريكا الجنوبية على لائحة العقوبات الأمريكية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "هذا الاجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصوال الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات يشمل المدعو عامر محمد عقيل رضا الذي يدير بمساعدة أشخاص آخرين مشروعا تجاريا مشبوها لحزب الله يتعلق بصادرات الفحم إلى لبنان".
وأضافت أن "العقوبات تستهدف شبكة من سبعة أفراد وكيانات رئيسية في أمريكا الجنوبية ولبنان على رأسهم عقيل الموجود في لبنان حاليا" مشيرة إلى أن "تلك الشبكة تدر إيرادات من خلال أعمال مشبوهة لانشطة حزب الله الارهابية كما تسمح تلك الاموال بوجود الجماعات الارهابية في امريكا اللاتينية".
وأوضحت أن "الشبكة ساعدت حزب الله منذ تأسيسها بانشاء بنية تحتية عالمية واسعة النطاق تتضمن انشطة تجارية مشبوهة تسمح لعناصر حزب الله بالسفر والتنقل بحرية وتحديد الأهداف بشكل استراتيجي ونقل المواد والأموال".
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان منفصل إن "هذا القرار يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم".
وأضاف ميلر "سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه". (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN12092023000071011013ID1107055185
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