رئيس مجلس النواب الأمريكي يطلق تحقيقا رسميا لعزل بايدن

رئيس مجلس النواب الأمريكي يطلق تحقيقا رسميا لعزل بايدن
التاريخ
9/12/2023 2:40:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي اليوم الثلاثاء أنه قام بتوجيه لجنة بالمجلس لفتح "تحقيق رسمي" لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية اتهامات لعائلته بالفساد في المعاملات التجارية.
ونقلت شبكة (فوكس) الإخبارية الأمريكية عن مكارثي القول إن التحقيق الذي تجريه لجنة الرقابة بمجلس النواب وجد حتى الآن "ثقافة فساد" ضمن عائلة بايدن بينما يحقق الجمهوريون في المعاملات التجارية لنجل الرئيس هانتر بايدن قبل تولي الرئيس الديمقراطي منصبه.
وأكد "أنها مزاعم بإساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد وهي تستدعي إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب".
وأضاف "لهذا السبب وجهت اليوم لجنة مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن".
ويخطط مكارثي لعقد اجتماع للمشرعين خلف أبواب مغلقة عدة مرات هذا الأسبوع بما في ذلك اجتماع لمناقشة عزل بايدن وفقا للشبكة.
وتأتي حملة مساءلة بايدن في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي حاول مجلس النواب عزله مرتين خلال ولايته وبرأه مجلس الشيوخ اتهامات خطيرة من قبل القضاء إذ تم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات هذا العام بما في ذلك محاولة إلغاء انتخابات 2020 التي فاز بها بايدن. (النهاية)
ر س ر / م م ج
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