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رئيس مجلس النواب الأمريكي يطلق تحقيقا رسميا لعزل بايدن

9/12/2023 2:40:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي اليوم الثلاثاء أنه قام بتوجيه لجنة بالمجلس لفتح "تحقيق رسمي" لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية اتهامات لعائلته بالفساد في المعاملات التجارية.
ونقلت شبكة (فوكس) الإخبارية الأمريكية عن مكارثي القول إن التحقيق الذي تجريه لجنة الرقابة بمجلس النواب وجد حتى الآن "ثقافة فساد" ضمن عائلة بايدن بينما يحقق الجمهوريون في المعاملات التجارية لنجل الرئيس هانتر بايدن قبل تولي الرئيس الديمقراطي منصبه.
وأكد "أنها مزاعم بإساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد وهي تستدعي إجراء مزيد من التحقيق من قبل مجلس النواب".
وأضاف "لهذا السبب وجهت اليوم لجنة مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن".
ويخطط مكارثي لعقد اجتماع للمشرعين خلف أبواب مغلقة عدة مرات هذا الأسبوع بما في ذلك اجتماع لمناقشة عزل بايدن وفقا للشبكة.
وتأتي حملة مساءلة بايدن في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي حاول مجلس النواب عزله مرتين خلال ولايته وبرأه مجلس الشيوخ اتهامات خطيرة من قبل القضاء إذ تم توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات هذا العام بما في ذلك محاولة إلغاء انتخابات 2020 التي فاز بها بايدن. (النهاية)

ر س ر / م م ج




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