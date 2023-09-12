باريس: المبعوث الفرنسي متواجد في لبنان لكسر الجمود السياسي
التاريخ
9/12/2023 2:40:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء عن تواجد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان ايف لودريان في إطار "مهمة المساعي الحميدة" التي بدأها في يوليو الماضي لمحاولة الخروج من المأزق السياسي الحالي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية ان كلير لوجندر في مؤتمر صحفي إن لودريان سيبقى في بيروت حتى 15 سبتمبر الجاري وذلك في إطار مهمة المساعي الحميدة التي بدأها في يوليو الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.
وأوضحت أنه "امتدادا للاتصالات التي أجراها خلال مهماته الأولى سيلتقي مرة أخرى بجميع الفاعلين السياسيين الممثلين في البرلمان والمنتخبين من قبل اللبنانيين والمسؤولين عن انتخاب رئيس الجمهورية".
وقالت المتحدثة إن أمام لودريان مهمة ضرورية وهي "الخروج من المأزق السياسي الحالي" مؤكدة أنه سيناقش مع كافة الأطراف المشاريع ذات الأولوية التي سيتناولها رئيس الجمهورية المقبل وذلك "من أجل تسهيل ظهور حل توافقي في البرلمان لإنهاء الشغور المؤسسي".
وأكدت عزم فرنسا العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره مؤكدة أن بلادها "لن تستسلم".
وأوضحت أن "هناك حاجة ملحة لانتخاب رئيس جديد وهي الخطوة الأولى في إعادة المؤسسات السياسية إلى العمل".
وأشارت إلى أن الوضع "في تدهور مقلق بسبب ضعف مؤسسات الدولة لاسيما مع شغور منصب حاكم مصرف لبنان المركزي بالاضافة الى التوترات الأمنية في ظل عدم انعقاد جلسات البرلمان للتصويت على القوانين الأساسية لانعاش الاقتصاد ورخاء اللبنانيين".
وأضافت لوجندر "أن ذلك يأتي مع التضخم المفرط والاقتصاد النقدي الذي يضعف سيادة البلد وقوى قوية لا تزال تغادر البلاد".
وهي المرة الثالثة التي يزور فيها مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون لبنان منذ بدء مهمته في يونيو الماضي.
وحثت فرنسا والسعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة البرلمان اللبناني في يوليو الماضي على التحرك لإنتخاب رئيس جديد للبلاد واتخاذ اجراءات فورية لكسر الجمود السياسي في البلاد. (النهاية)
م ع / ف ا س
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