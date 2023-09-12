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باريس: المبعوث الفرنسي متواجد في لبنان لكسر الجمود السياسي

9/12/2023 2:40:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء عن تواجد مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان ايف لودريان في إطار "مهمة المساعي الحميدة" التي بدأها في يوليو الماضي لمحاولة الخروج من المأزق السياسي الحالي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية ان كلير لوجندر في مؤتمر صحفي إن لودريان سيبقى في بيروت حتى 15 سبتمبر الجاري وذلك في إطار مهمة المساعي الحميدة التي بدأها في يوليو الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.
وأوضحت أنه "امتدادا للاتصالات التي أجراها خلال مهماته الأولى سيلتقي مرة أخرى بجميع الفاعلين السياسيين الممثلين في البرلمان والمنتخبين من قبل اللبنانيين والمسؤولين عن انتخاب رئيس الجمهورية".
وقالت المتحدثة إن أمام لودريان مهمة ضرورية وهي "الخروج من المأزق السياسي الحالي" مؤكدة أنه سيناقش مع كافة الأطراف المشاريع ذات الأولوية التي سيتناولها رئيس الجمهورية المقبل وذلك "من أجل تسهيل ظهور حل توافقي في البرلمان لإنهاء الشغور المؤسسي".
وأكدت عزم فرنسا العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره مؤكدة أن بلادها "لن تستسلم".
وأوضحت أن "هناك حاجة ملحة لانتخاب رئيس جديد وهي الخطوة الأولى في إعادة المؤسسات السياسية إلى العمل".
وأشارت إلى أن الوضع "في تدهور مقلق بسبب ضعف مؤسسات الدولة لاسيما مع شغور منصب حاكم مصرف لبنان المركزي بالاضافة الى التوترات الأمنية في ظل عدم انعقاد جلسات البرلمان للتصويت على القوانين الأساسية لانعاش الاقتصاد ورخاء اللبنانيين".
وأضافت لوجندر "أن ذلك يأتي مع التضخم المفرط والاقتصاد النقدي الذي يضعف سيادة البلد وقوى قوية لا تزال تغادر البلاد".
وهي المرة الثالثة التي يزور فيها مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون لبنان منذ بدء مهمته في يونيو الماضي.
وحثت فرنسا والسعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة البرلمان اللبناني في يوليو الماضي على التحرك لإنتخاب رئيس جديد للبلاد واتخاذ اجراءات فورية لكسر الجمود السياسي في البلاد. (النهاية)

م ع / ف ا س



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