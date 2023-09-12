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المستشار الألماني: انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية شرط للمباحثات

9/12/2023 2:40:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 12 - 9 (كونا) -- اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أن انسحاب القوات الروسية الكامل من جميع الأراضي الأوكرانية هو شرط لبدء مباحثات سلام بين روسيا وأوكرانيا حول سبل إنهاء الحرب.
وقال شولتس في مؤتمر ببرلين إن بدء مباحثات بين كييف وموسكو حول إنهاء الحرب يتطلب "إدراك القيادة الروسية لأهمية انحساب قواتها من جميع الأراضي الأوكرانية" مضيفا أنه "على يقين" بأن القيادة الأوكرانية ستشارك في هذه المباحثات.
ونفى المستشار الألماني أن تكون الولايات المتحدة قد أجهضت اتفاقيات سلام تم التوصل إليها في عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب قائلا إن "هذه الروايات ليست صحيحة".
ودافع شولتس عن سياسة بلاده بخصوص إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا مؤكدا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا لكي تكون قادرة على "الدفاع عن نفسها طالما كان ذلك ضروريا".
يشار إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس ترددت في بداية الحرب في فبراير من العام الماضي في تقديم السلاح لأوكرانيا ولكنها عدلت سياستها مع الوقت لتصبح في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة على صعيد دعم حكومة كييف بالسلاح. (النهاية)

ع ن ج / م م ج




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