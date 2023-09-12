المستشار الألماني: انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية شرط للمباحثات
التاريخ
9/12/2023 2:40:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 12 - 9 (كونا) -- اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء أن انسحاب القوات الروسية الكامل من جميع الأراضي الأوكرانية هو شرط لبدء مباحثات سلام بين روسيا وأوكرانيا حول سبل إنهاء الحرب.
وقال شولتس في مؤتمر ببرلين إن بدء مباحثات بين كييف وموسكو حول إنهاء الحرب يتطلب "إدراك القيادة الروسية لأهمية انحساب قواتها من جميع الأراضي الأوكرانية" مضيفا أنه "على يقين" بأن القيادة الأوكرانية ستشارك في هذه المباحثات.
ونفى المستشار الألماني أن تكون الولايات المتحدة قد أجهضت اتفاقيات سلام تم التوصل إليها في عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب قائلا إن "هذه الروايات ليست صحيحة".
ودافع شولتس عن سياسة بلاده بخصوص إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا مؤكدا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا لكي تكون قادرة على "الدفاع عن نفسها طالما كان ذلك ضروريا".
يشار إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس ترددت في بداية الحرب في فبراير من العام الماضي في تقديم السلاح لأوكرانيا ولكنها عدلت سياستها مع الوقت لتصبح في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة على صعيد دعم حكومة كييف بالسلاح. (النهاية)
ع ن ج / م م ج
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