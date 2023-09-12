Tuesday, 12 September 2023 10:20 GMT

المنتخب الوطني يخسر أمام أذربيجان وديا

9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا) - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة 1-2 في المباراة الودية جرت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأذرية باكو.
وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الودية الأولى أمام منتخب النرويج بـ 6 أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في أوسلو.
وأقيمت المباراتان في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تبدأ خلال تشرين الثاني المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
12/09/2023 21:19:34

MENAFN12092023000117011021ID1107055180

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