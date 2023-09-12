المنتخب الوطني يخسر أمام أذربيجان وديا

المنتخب الوطني يخسر أمام أذربيجان وديا
التاريخ
9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة 1-2 في المباراة الودية جرت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأذرية باكو.
وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الودية الأولى أمام منتخب النرويج بـ 6 أهداف دون رد في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في أوسلو.
وأقيمت المباراتان في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تبدأ خلال تشرين الثاني المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
12/09/2023 21:19:34
MENAFN12092023000117011021ID1107055180
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