الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2024
التاريخ
9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بيروت 12 أيلول (بترا)- أقرّ مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موازنة العام 2024 بعد أن انتهى من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها الى مجلس النواب.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكوميّة جلسة مخصّصة لإقرار مشروع قانون موازنة العام 2024.
وعقب اللقاء، قال الرئيس ميقاتي "أقرّينا موازنة 2024 وهذا إنجاز كبير وهناك إجماع على تبنيها وسنحيلها في نهاية الأسبوع على مجلس النواب،" مضيفا أن هذه الموازنة هي أول موازنة تقرّ في موعدها.
وأضاف: "ستشكّل لجان لإقرار قوانين إصلاحية وأهمها إعادة هيكلة المصارف وعجز الموازنة أقلّ من السنة الماضية ونمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع التعاون".
ودعا مجلس النواب لعقد اجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذية، وانتخاب رئيس الجمهورية.
--(بترا)
ب.ا/أز/ هـ ح
12/09/2023 21:17:41
MENAFN12092023000117011021ID1107055179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.