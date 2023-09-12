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الحكومة اللبنانية تقر موازنة 2024

9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 12 أيلول (بترا)- أقرّ مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر اليوم الثلاثاء، موازنة العام 2024 بعد أن انتهى من مناقشة كامل بنودها، على أن يحيلها الى مجلس النواب.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكوميّة جلسة مخصّصة لإقرار مشروع قانون موازنة العام 2024.
وعقب اللقاء، قال الرئيس ميقاتي "أقرّينا موازنة 2024 وهذا إنجاز كبير وهناك إجماع على تبنيها وسنحيلها في نهاية الأسبوع على مجلس النواب،" مضيفا أن هذه الموازنة هي أول موازنة تقرّ في موعدها.
وأضاف: "ستشكّل لجان لإقرار قوانين إصلاحية وأهمها إعادة هيكلة المصارف وعجز الموازنة أقلّ من السنة الماضية ونمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع التعاون".
ودعا مجلس النواب لعقد اجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذية، وانتخاب رئيس الجمهورية.
--(بترا)
ب.ا/أز/ هـ ح
12/09/2023 21:17:41

MENAFN12092023000117011021ID1107055179

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