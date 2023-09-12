الأمم المتحدة تنشر موظفيها لمساعدة ضحايا الفيضانات بليبيا

نيويورك 12 أيلول (بترا)-أعلنت الأمم المتحدة، إنها نشرت في ليبيا موظفي الاستجابة لحالات الطوارئ وحشدت المساعدة للأشخاص المتضررين من الفيضانات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة المستمرة بسبب إعصار دانيال الذي أدى الى وقوع أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك انهيار سدين وجسور بالقرب من مدينة درنة ووقوع الضحايا.

-- (بترا)

م د/أز / ع ط

12/09/2023 21:02:21

