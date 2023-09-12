الأمم المتحدة تنشر موظفيها لمساعدة ضحايا الفيضانات بليبيا

الأمم المتحدة تنشر موظفيها لمساعدة ضحايا الفيضانات بليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 12 أيلول (بترا)-أعلنت الأمم المتحدة، إنها نشرت في ليبيا موظفي الاستجابة لحالات الطوارئ وحشدت المساعدة للأشخاص المتضررين من الفيضانات.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة المستمرة بسبب إعصار دانيال الذي أدى الى وقوع أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك انهيار سدين وجسور بالقرب من مدينة درنة ووقوع الضحايا.
-- (بترا)
م د/أز / ع ط
12/09/2023 21:02:21
MENAFN12092023000117011021ID1107055178
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