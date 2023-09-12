بولندا تقرر تمديد حظر الحبوب الأوكرانية

عمان 12 أيلول (بترا)- أعلنت الحكومة البولندية في اجتماع، اليوم الثلاثاء، قراراً يحذر المفوضية الأوروبية من أنها ستمدد من جانب واحد الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية بعد 15 أيلول الجاري إذا لم تتخذ بروكسل قرارا بذلك.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، أضافت الحكومة البولندية في بيان، أن الحظر سيظل ساري المفعول "حتى يتم تنظيم العلاقات الزراعية بين بولندا وأوكرانيا"، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تزعزع الحبوب الأوكرانية استقرار السوق الزراعية المحلية.

وأضاف البيان أن بولندا تعاونت لأشهر عدة، مع المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا من أجل متابعة مصالح المزارعين المحليين في هذه الدول بشكل مشترك أمام المفوضية الأوروبية، لا سيما وأن المفوضية الأوروبية فرضت حظرا على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى 15 أيلول.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

12/09/2023 21:01:16

