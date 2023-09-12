القوات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين متسللين

القوات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين متسللين
التاريخ
9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بغداد 12 أيلول (بترا)- القت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة متسللين إرهابيين حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية.
وقال مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص تسللوا من جهة نينوى في شمال غرب العراق بطريقة غير شرعية.
وأضاف المصدر، أن قوات الأمن العراقية قامت بعملية المتابعة الدقيقة وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين واعتقالهم.
وقال المصدر الأمني من المتوقع أن المتسللين ينتمون للجماعات الإرهابية.
--(بترا)
ف ب/ب ع/ ع ط
12/09/2023 20:59:20
MENAFN12092023000117011021ID1107055176
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