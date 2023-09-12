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القوات العراقية تلقي القبض على خمسة إرهابيين متسللين

9/12/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 12 أيلول (بترا)- القت قوات الأمن العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة متسللين إرهابيين حاولوا اجتياز الحدود العراقية بطريقة غير شرعية.
وقال مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، إن خمسة أشخاص تسللوا من جهة نينوى في شمال غرب العراق بطريقة غير شرعية.
وأضاف المصدر، أن قوات الأمن العراقية قامت بعملية المتابعة الدقيقة وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين واعتقالهم.
وقال المصدر الأمني من المتوقع أن المتسللين ينتمون للجماعات الإرهابية.
--(بترا)
ف ب/ب ع/ ع ط
12/09/2023 20:59:20

MENAFN12092023000117011021ID1107055176

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